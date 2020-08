박병석 "보좌진 재택근무 적극 시행해달라"…의원들에게 '권고'

[아시아경제 김혜민 기자, 전진영 기자] 박병석 국회의장이 24일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따른 대응 차원에서 "의원실 보좌진들의 재택근무를 적극 시행해달라"고 의원들에게 권고했다. 2주 간 국회 회의실 사용을 중지하고 외부 방문증 발급도 중단하는 등 고강도 대책을 시행하기로 했다.

한민수 국회 공보수석은 이날 브리핑을 통해 "내일부터 의원실 재택근무와 탄력적 시차출근제에 대한 강력 시행을 권고하는 내용의 의장서한이 발송됐다"며 "의원실에 대해서는 필수인원을 제외하고는 시차 출퇴근제를 통해 사무실 내 밀집도를 최소화할 수 있는 조치를 취해줄 것을 간곡히 권유한다"고 촉구했다.

국회는 이와 함께 25일부터 다음달 6일까지 2주 간 외부 방문과 상주인원을 최소화하는 조치를 시행하기로 했다. 의원회관과 국회 도서관 내 회의실, 세미나실, 간담회실 이용도 중지된다. 방문객과 국회 미등록 기자에 대한 임시취재증 발급도 중단하기로 했다.

한 수석은 "국회는 이미 거리두기 3단계에 준하는 방역을 일부 실시하고 있지만 외부 방문인원이 하루 평균 1000명을 넘는 등 여전히 방역의 사각지대가 존재한다는 지적도 있는 것이 사실"이라며 "정기국회를 앞두고 박 의장이 한단계 높은 선제 조치를 마련해 시행할 것을 지시했다"고 설명했다.

기자회견이 이뤄지는 소통관 사용도 사용 신청권자 외에 외부인 배석을 제한한다. 그간 2부제로 운용해 온 청사 내 식당 운영도 3부제로 강화하기로 했다. 국회 직원들은 각 부서별로 필수인원을 제외하고 재택근무, 유연근무 또는 시차 출퇴근제를 확대 시행하기로 했다.

앞서 박 의장은 상임위원회 회의장에 최대 50명을 넘지 않도록 인원을 제한했다. 본회의장과 예산결산특별위원회 회의장의 경우 특성을 반영해 최소한의 의사정족수가 충족되는 수준에서 운영하도록 했다.

