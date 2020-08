'건강 이상설' 아베 총리, 또 병원행…'3시간 30분간 검진'(종합)

日총리관저 "지난번 검사에 따른 검사"

관방장관 "건강 상태, 변함 없다"

[아시아경제 나주석 기자] 아베 신조 총리가 24일 게이오 대학 병원을 재방문했다. 건강 이상설이 불거진 와중에 또다시 병원을 방문해 논란이 재연될 것으로 보인다.

일본 언론에 따르면 아베 총리는 이날 오전 10시 사저를 나와 게이오대 병원에 들러 3시간 반가량 머물렀다가 오후 1시반쯤 나왔다. 앞서 아베 총리는 지난 17일 게이오대 병원을 방문해 7시간가량 건강검진을 받았다.

총리관저 측은 이번 재방문과 관련해 "지난주 진찰 때 의사가 일주일 뒤에 다시 오라고 했다"면서 "(이번) 진찰은 지난번 진찰의 연속"이라고 설명했다.

아베 총리의 잦은 병원행을 두고서 일본 내에서도 건강 이상설이 커졌다. 아베 총리는 매년 게이오대에서 두 차례 검진을 받아왔다. 하지만 지난 17일 예정에 없이 검진을 받아 건강 이상설이 증폭됐다. 이전부터 아베 총리는 공식 기자회견 등이나 국회 출석을 피하는 등 건강 이상설이 제기된 상황이다.

일부 언론에서는 아베 총리가 지난달 6일 관저에서 피를 토했다고 보도해 논란이 되기도 했다.

건강 이상설에 대해 일본 정부는 이를 적극적으로 부인하고 나섰다.

스가 요시히데 일본 관방장관은 정례 브리핑을 통해 "매일 만나는 데 변함이 없다고 생각한다"고 말했다. 아베 총리는 병원을 다시 방문한 사실이 알려진 상황에서, 총리 역할을 할 수 있는지에 대한 의문이 제기됐다.

스가 장관은 "오늘은 얼마 전(지난 17일) 검사에 대한 추가 검사라고 듣고 있다"면서 "며칠 전 총리가 '이제부터 업무에 복귀해 열심히 하겠다'고 말했다"고 소개했다. 앞서 아베 총리는 여름 휴가를 마친 뒤 19일 총리 관저에 복귀하면서 이같이 밝혔었다.

한편 아베 총리는 이날 재임일이 2799일을 기록해, 일본 역대 총리 가운데 재임일수가 가장 긴 총리가 됐다.

