[아시아경제 정동훈 기자] 지하철에서 마스크 미착용을 지적받자 주변 승객을 위협한 남성이 경찰에 입건됐다.

서울 중부경찰서는 협박, 모욕 혐의를 받는 70대 남성 A씨를 입건해 수사하고 있다고 24일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이달 21일 오후5시 45분께 지하철 2호선 열차 안에서 주변 승객들이 "마스크를 제대로 착용해달라"고 요구하자 "일가족을 몰살하겠다"며 협박한 혐의를 받는다. 해당 승객은 피해를 본 이후 경찰에 이 사실을 신고했다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 이튿날 A씨를 검거하고 임의동행해 조사했다. 경찰은 당시 상황을 목격한 다른 승객을 추가로 조사하고 A씨의 신병처리를 정할 방침이다.

