영업점 주차공간에 충전기 설치로 ESG 시동

은행 업무 보며 모든 전기차종 무료 충전 가능

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행이 24일부터 3개 영업점에서 전기차 충전 서비스를 제공한다.

24일 KB국민은행에 따르면 충전기가 설치된 영업점은 서울시 이촌PB센터, 경기 성남시 수내역종합금융센터, 대전시 둔산갤러리아지점이다. 테슬라 완속충전기와 공용 완속충전기를 함께 설치해 모든 전기차종에 대한 무료 충전 서비스를 이용할 수 있게 했다.

전기차 충전 서비스는 KB금융그룹이 추진하는 환경·사회·지배구조(ESG)경영의 일환으로 추진된 것이다. 시범 운영 후 고객 의견 등을 반영해 확대할 계획이다.

KB국민은행 관계자는 “전기차 보급이 대중화 되고 있어 은행 주차시설을 활용해 전기차 인프라를 확충했다”며 “고객 편의 제공과 동시에 ESG 실천을 통해 친환경 경영에 앞장서겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr