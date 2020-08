저커버그 , 美 의회에 "틱톡 국가안보에 위협"…규제 부추겨

WSJ, 저커버그 페이스북 CEO 지난해부터 미 의회 등 상대로 로비

"틱톡 규제로 가장 이익을 얻는 곳이 바로 페이스북"

[아시아경제 권재희 기자] 마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO)가 미국 정부 및 의회를 상대로 틱톡이 국가 안보에 위협이 된다는 주장을 제기해온 것으로 알려졌다.

23일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 저커버그 CEO는 지난해 10월 말 백악관에서 열린 비공개 만찬에서 도널드 트럼프 대통령에게 "중국 인터넷 기업의 부상이 미국 기업을 위협하고 있다"며 "페이스북에 대한 규제보다 중국 인터넷 기업에 대한 규제를 더욱 심각하게 생각해야 한다"고 주장했다.

저커버그는 틱톡이 페이스북처럼 표현의 자유를 약속하지도 않고, 미국의 가치와 기술 패권에 위협이 된다는 주장을 대학강연 등에서 해온 것으로 드러났다. 그는 이같은 견해를 국회의원 등 정계 인사들에게도 해온 것으로 전해졌다.

WSJ은 이 소식에 정통한 관계자를 인용해 저커버그 CEO가 여러 미 상원의원들과의 회동에서 미국에서 급성장하고 있는 중국의 인기 동영상 애플리케이션(앱)인 틱톡을 특별히 거론했다고 보도했다.

저커버그는 지난해 9월 톰 고튼 공화당 의원과 척 슈머 민주당 의원과 함께 틱톡을 조사해달라는 서한을 미 정보기관에 보낸 것으로 파악됐다.

이후 미 정부는 틱톡에 대한 국가안보 조사에 들어갔고, 트럼프 대통령은 틱톡 전면 사용금지안을 거론하기 시작했다.

페이스북의 이같은 행보에 대해 틱톡 규제로 가장 큰 이익을 얻는 업체가 바로 페이스북이라고 WSJ은 전했다.

다만 미 정부의 틱톡에 대한 규제에 저커버거의 발언이 어떻게 작용했는지에 대해선 단정지을수 없다고 WSJ은 덧붙였다.

저커버그의 이같은 행보와 더불어 페이스북은 로비에도 적극적이었던 것으로 나타났다.

페이스북은 '미국의 우위'라는 로비단체를 만들어 미국 경제, 국가 안보, 문화적 영향력에 대한 미국 IT기업들의 기여를 칭찬하는 광고를 게재했다.

비영리 연구단체인 책임정치센터에 따르면 올 상반기 페이스북의 로비 지출액은 지난해 8위에서 올해 1위로 급상승했다.

트럼프 대통령의 규제 강화로 틱톡이 미국 내에서 사업을 이어나갈 수 있을지에 대해서는 미지수다. 현재 틱톡을 인수하기 위해 마이크로소프트(MS)와 트위터, 오라클 등이 뛰어든 것으로 알려졌다.

틱톡이 실제로 이들 기업에 인수될 경우 페이스북으로서는 만만치 않은 경쟁자를 상대해야 할 것이라고 WSJ은 보도했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr