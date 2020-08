[특징주]WI, 카카오프렌즈·펭수·BTS 등 인기 IP로 실적개선

[아시아경제 박형수 기자] 더블유아이( WI WI 073570 | 코스닥 증권정보 현재가 1,580 전일대비 120 등락률 +8.22% 거래량 1,020,851 전일가 1,460 2020.08.24 14:08 장중(20분지연) 관련기사 더블유아이 "펭수 활용 제품…LG전자와 파리크라상에 공급"더블유아이, 카카오프렌즈 항균패치 출시…보이지 않은 세균 퇴치 효과 '↑'더블유아이 "관계사, 코로나19와 동반해 발생하는 폐섬유증 세포치료제 특허 출원" close ) 주가가 강세다. 카카오프렌즈, 펭수, BTS 등 인기있는 지적재산권(IP)을 활용해 실적 개선이 가능할 것이라는 증권사 분석이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

24일 오후 1시58분 WI는 전 거래일 대비 8.22% 오른 1580원에 거래되고 있다.

카카오페이증권은 WI WI 073570 | 코스닥 증권정보 현재가 1,580 전일대비 120 등락률 +8.22% 거래량 1,020,851 전일가 1,460 2020.08.24 14:08 장중(20분지연) 관련기사 더블유아이 "펭수 활용 제품…LG전자와 파리크라상에 공급"더블유아이, 카카오프렌즈 항균패치 출시…보이지 않은 세균 퇴치 효과 '↑'더블유아이 "관계사, 코로나19와 동반해 발생하는 폐섬유증 세포치료제 특허 출원" close 에 대해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파에도 IP 사업을 통해 실적이 좋아지고 있다고 분석했다.

이승철 카카오페이증권 연구원은 "더블유아이는 IP 관리 사업에 성공적으로 안착해 지난해 흑자 전환했다"며 "카카오프렌즈 IP를 활용한 제품 성공을 기반으로 ‘펭수’, ‘벤츠’, ‘BTS’ 등의 인기를 끄는 IP를 확보했다"고 설명했다.

이어 "올해는 ‘펭수’와 ‘BTS’ 등 새로운 IP 제품을 본격적으로 시장에 선보임으로써 실적 성장 속도가 빨라질 것"이라며 "e스포츠 비즈니스도 신규 성장동력이 될 것"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr