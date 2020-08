[아시아경제 정동훈 기자]최영애 국가인권위원장이 24일 오전 발열 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 증세를 보여 진단 검사를 받은 것으로 전해졌다.

인권위는 최 위원장이 오전 출근시 고열 등 관련 증상이 있어 검사를 받았고 자가 격리에 들어갔다고 밝혔다.

인권위는 소수의 수행직원이 함께 자가격리 조치했고 위원장실이 위치한 인권위 15층에 대해 방역을 진행할 예정이다.

