"확진자 자장면 심부름까지…" 코로나19 간호사의 호소

[아시아경제 김연주 인턴기자] 서울·수도권발 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세 이어지는 가운데 확진 판정을 받은 일부 유튜버가 병동에서 생방송을 진행하는 중 의료진과 마찰을 빚는 것으로 나타났다. 또 일부 확진자들이 음식과 외부 물건반입 등을 요구해 의료진들의 고충이 큰 것으로 파악됐다.

최원영 서울대병원 간호사는 24일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과 인터뷰에서 "사실 엄청 힘들게 일하시는데 그렇게 힘들게 고생하는 사람들한테 고맙다고 말은 못 할망정 말도 안 되는 요구를 하니까 너무 화가 났다"고 밝혔다.

최 씨는 코로나19 병동에서 일하는 친구의 일화를 언급하며 "중요한 물건을 전달해주거나 할 순 있지만 수시로 택배나 자장면 배달시키시는 분도 있다"면서 "놔뒀다가 줄 수 없으니까 울며 겨자 먹기로 가야 한다"고 고충을 토로했다.

그는 "어쩔 수 없는 요구인데 그걸 안 된다고 설득하는 시간이나 그냥 해 줘버리고 마는 시간이랑 같아서 실랑이를 하다가 지쳐서 해주는 경우가 대부분"이라며 "간호사도 소진되고 그 시간 동안 했어야 할 다른 일을 못 하게 되니까 업무가 마비된다"고 설명했다.

최 씨는 확진 판정을 받은 유튜버의 방송에 대해 "개인적으로 문제 되지 않는 내용이면 상관없다"면서도 "잘못된 정보를 전달하거나 단편적인 면만 보고 '자기가 불렀는데 오지 않는다', '자기를 가둬놓고 어떻게 한다', '학대한다' 이런 식으로 하면 의료진들의 명예를 훼손하거나 억울하게 만드는 것이고 의료진들을 약간 지치게 만드는 게 아닐까 생각이 된다"고 지적했다.

그러면서 "일부 사람들이 음모론 같은 걸 퍼뜨리는 걸 봤는데 일단 양성이나 음성이 바뀌는 건 원래 모든 검사가 100% 정확하지 않고 위양성이나 위음성이 나올 수도 있다"며 "그런 것을 두고 정부의 방역이나 치료시스템에 대한 음모론을 제기하는 식으로 국민에게 불신을 심어주는 건 오히려 지금 시국에는 더 안 좋은 것 같다"고 꼬집었다.

최 씨는 코로나19 병동에 근무하는 간호사들의 고충을 털어놓기도 했다.

그는 "(1명이) 10명의 환자를 본다"며 "사실 일반 환자를 10명 보는 것도 굉장히 벅찬데 격리 복 입고 벗고 입고 벗고 들어가야 하는데 그걸 10명씩 본다는 게 굉장히 너무 힘들 것 같다"고 밝혔다.

그러면서 "사람을 늘리는 방안으로 과감하게 의료인력 인건비를 늘려줬으면 좋겠다"며 "현실적인 대책을 마련해줬으면 좋겠다"고 말했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr