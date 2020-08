"한국 코로나19 이달 정점…최대 2만3000명 감염"

JP모건 보험팀 분석

[아시아경제 이민지 기자] 국내 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 이달 말 정점을 찍은 뒤 11월 초부터 둔감할 것이란 의견이 나왔다. 지난 2월 신천지 발 코로나19 감염이 확산했을 당시 ‘족집게’ 예측을 했던 JP모건이 이런 전망을 내놓자 시장의 관심이 커지고 있다.

24일 금융투자업계에 따르면 미국 투자은행(IB)인 JP모건 보험시장 분석팀은 지난 20일 발간한 코로나19 관련 최신 동향 보고서를 통해 이런 전망을 내놓았다.

이 보고서를 보면 8월 초까지 한 주에 200명 수준인 신규 확진자 수는 지난 한 주 동안 1300명으로 6배 이상 증가해 이달 말 확진자 수는 최정점에 달할 것으로 추산됐다. 올 11월 초까지 는 기존 누적 확진자 1만6000명에 약 7000명가량의 신규 확진자를 더해 총 2만3000명의 코로나19 확진자가 나올 것으로 예상했다.

JP모건은 지난 2월 대구 신천지발 코로나19 감염이 나왔을 때 3월 20일 정점을 찍고 최대 1만명 이상의 감염자가 나올 것으로 예측했다. 대구 240만 거주자 중 3%가 바이러스에 노출됐다고 가정하고 당시 중국의 2차 감염 속도에 비춰 추정한 결과였다. 이는 시기의 차이는 있었지만, 실제 국내 코로나19 감염자 수가 4월 3일 1만명에 도달하면서 결과적으로 JP모건의 전망은 틀리지 않았다.

JP모건은 한국에서 3차 팬데믹이 나온 이유에 대해 대규모 경제활동 재개와 느슨해진 사회적 거리두기 지목했다. 다만 보고서는 이전보다 감염률은 낮아졌을 것으로 판단했다. 보고서는 “국내서 코로나19 추적과 검사 역량이 강화됐고 엄격한 사회적 거리두기 시행에 들어갔기 때문에 앞서 유행기와 비교하면 상대적으로 심각성이 덜 할 것”이라고 분석했다.

