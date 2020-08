BMW코리아, 창립 25주년 기념 한정 에디션 3종 출시

X5 M50i·X6 M50i 25주년 에디션, M340i 도닝턴 그레이 에디션 등

[아시아경제 김지희 기자] BMW 코리아가 오는 25일 오후 2시5분 창립 25주년을 기념하는 8월 온라인 한정 에디션 3종을 출시한다고 24일 밝혔다. 8월 에디션에는 ‘X5 M50i BMW 코리아 25주년 에디션’과 ‘X6 M50i BMW 코리아 25주년 에디션’이 최초로 소개되며, M340i 온라인 에디션 세 번째 모델인 ‘M340i BMW 코리아 25주년 도닝턴 그레이 에디션’이 출시된다. 이들 3종 모두 온라인 판매 채널인 ‘BMW 샵 온라인’을 통해 25대씩 한정 판매된다.

X5 M50i BMW 코리아 25주년 에디션과 X6 M50i BMW 코리아 25주년 에디션은 M 퍼포먼스 모델인 M50i를 기반으로 제작한 한정판 모델이다. 고성능 M 모델인 X5 M과 X6 M에 준하는 강력한 성능을 발휘하는 동시에 합리적인 가격을 갖췄다는 설명이다. X5 M50i와 X6 M50i는 이번 한정판 모델을 통해 국내에 처음 소개되며, 일반 모델은 오는 10월에 공식 출시될 예정이다.

이들 두 모델은 각각 화이트와 블랙 외장 컬러를 채택했으며, 블랙 하이그로시 외장 트림이 더해져 심플하면서도 세련된 분위기를 구현했다. 실내는 각각 카라멜 계열의 타투포 색상과 블랙 색상의 메리노 가죽, 알칸타라 헤드라이너를 적용해 고급스러움을 극대화했다. 또 M 시트 벨트와 M 가죽 스티어링 휠을 탑재해 M 퍼포먼스 모델 특유의 스포티한 감성을 더했다.

고성능 에디션에 걸맞게 최고출력 530마력, 최대토크 76.5㎏·m의 강력한 성능을 발휘하는 V8 4.4ℓ 트윈파워 가솔린 터보 엔진이 탑재됐다. 시속 100㎞까지 4.3초 만에 가속이 이뤄진다. M 스포츠 브레이크, M 스포츠 디퍼렌셜, 인테그럴 액티브 스티어링을 적용해 날카롭고 역동적인 주행성능을 확보했다. 특히 X6 M50i BMW 코리아 25주년 에디션에는 어댑티브 M 서스펜션 프로페셔널이 도입돼 더욱 안정적인 주행이 가능하다.

이밖에 컴포트 시트, 소프트 클로징 도어, 4존 자동 에어컨, 파노라마 글라스 스카이 라운지 등 편의사양도 강화됐다. 가격은 X5 M50i BMW 코리아 25주년 에디션 1억4650만원, X6 M50i BMW 코리아 25주년 에디션 1억4940만원이다.

M340i BMW 코리아 25주년 도닝턴 그레이 에디션은 BMW 그룹 코리아의 25주년을 기념하는 세 번째 M340i 한정판 모델이다. 이번 에디션에는 BMW 인디비주얼 전용 컬러 중 하나인 도닝턴 그레이가 적용됐다. 트렁크 엣지와 뒷범퍼 하단에 카본 스포일러와 카본 디퓨저를 장착했으며, 실내에는 오이스터 컬러와 함께 M 시트 벨트를 적용해 고성능 모델 특유의 스포티한 분위기를 강조했다.

M340i BMW 코리아 25주년 도닝턴 그레이 에디션에는 3ℓ 직렬 6기통 가솔린 M 트윈파워 터보 엔진과 8단 스텝트로닉 스포츠 자동변속기가 탑재됐다. 최고출력 387마력, 최대토크 51.0kg·m의 힘을 발휘한다. 정지상태에서 시속 100㎞/h까지 4.6초만에 가속한다.

M340i BMW 코리아 25주년 도닝턴 그레이 에디션의 가격은 7840만원이다.

