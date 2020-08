중진공, '유관기관 공동 청렴웹툰' 캠페인

세라믹기술원과 산업기술시험원 참여

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업진흥공단은 청렴문화 확산을 위한 '유관기관 공동 청렴웹툰' 캠페인을 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 캠페인은 중진공과 한국세라믹기술원, 한국산업기술시험원이 함께 한다. 청탁금지법, 공공재정환수법, 부패·공익신고제도, 공공기관 갑질 등의 주제로 기관별 특성과 사례를 담은 맞춤형 웹툰을 릴레이 방식으로 제작해 청렴문화를 조성할 계획이다.

청렴웹툰 1편은 인사청탁을 주제로 한국세라믹기술원에서 제작했다. 올해 기관별 순차적으로 총 4편을 더 선보일 예정이다.

중진공은 이번 청렴웹툰 캠페인을 통해 직원과 고객, 국민을 대상으로 청렴문화에 대한 관심도를 환기하고 공공기관의 반부패·청렴의지를 전파할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김학도 중진공 이사장은 "진주혁신도시 이전 공공기관 간의 정보 교류와 합동 청렴 활동을 위해 지속적으로 노력해왔다"며 "앞으로도 3개 기관은 부패방지와 청렴문화 확산을 위해 다양하고 지속적인 협업 활동을 이어나가겠다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr