[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스는 서울 용산구 사옥에서 근무하는 직원 1명이 23일 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다. LG유플러스는 18일부터 각 조직의 인원을 절반으로 나눠 돌아가면서 순환 재택근무 중이었다. 회사는 오후 보건당국 역학조사 결과에 따라 사옥 폐쇄와 재택근무 확대 등을 할 방침이다. 확진자와 접촉한 직원 전원도 진단 검사와 재택근무 조치를 할 계획이다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr