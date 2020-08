영등포구, 코로나 극복 희망 일자리 1556개 마련

등굣길 발열체크, 동네 방역·청소 등 투입… 코로나도 막고 경제 방역까지 一石二鳥

[아시아경제 박종일 기자] 순차적 개학으로 아이들의 등교가 시작된 학교에서 안전한 학교 생활을 위해 등교하는 아이들의 발열 체크를 도와주는 이들이 있다. 동네 구석구석을 청소, 방역하고 취약계층이 자주 이용하는 다중이용시설의 생활방역을 챙기는 사람들도 늘어났다.

바로 영등포구(구청장 채현일)가 코로나19로 생계에 어려움을 겪는 지역 주민들을 위해 마련한 희망일자리 참여자들이다.

희망일자리 사업은 코로나19로 인해 실직·폐업한 취업 취약계층에게는 일자리를 제공해 생계 안정을 돕고, 그들의 고용회복을 통해 침체된 지역경제에 활력을 불어넣고자 본격 추진되고 있다.

구는 이미 상반기 공공근로 참여자 250명을 채용, 공공일자리를 제공, 코로나19의 장기화로 경기 침체가 계속됨에 따라 지난 7월부터는 모집인원 1556명을 목표로 희망일자리사업을 확대 추진하고 있다.

주요 사업은 ▲영등포 클린코디네이터 ▲초중고 발열체크 및 소독 ▲다중이용시설 생활방역 △공원녹지 환경개선 등 4개 분야 59개 사업이다.

지난 7월부터 1~3차 선발 및 배치를 완료, 현재 총 905명의 근로자가 희망일자리 사업에 참여중, 하루라도 빨리 침체된 경제 활성화를 도모하기 위해 참여 자격 요건을 최소화하며 지속적인 일자리 모집에 힘쓰고 있다.

구는 공공일자리 제공과 더불어 맞춤형 취업 교육을 실시해 구민의 취업역량 강화에도 나섰다. 요양보호사 양성과정과 집수리 교육과정을 참여자의 큰 호응 속에 마쳤고, 하반기에도 치매관리사 양성과정, 신임경비 교육과정, 창업형 유튜버 양성과정 등을 운영할 계획이다.

또, 공공일자리 외에도 1:1 면접과 구인구직이 가능한 취업박람회를 개최하는 등 민간일자리 창출을 위해서도 다각적으로 노력하고 있다.

채현일 영등포구청장은 “희망일자리사업을 통해 코로나로 인한 구민들의 경제적 어려움을 함께 극복하고자 한다”며 “앞으로도 다양한 맞춤형 일자리 제공으로 활력이 넘치는 영등포구를 만들겠다”고 말했다.

