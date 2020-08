미국서 경찰 총격에 또다시 흑인 사망…"편의점서 칼 들고 소란"

[아시아경제 정동훈 기자] 미국에서 경찰의 총격에 의해 흑인이 사망하는 일이 다시 발생했다.

AP통신 등 주요 외신은 지난 21일(현지시간) 미국 루이지애나주(州) 라피엣에서 흑인 남성 트레이퍼드 펠러린(31)이 경찰의 총격으로 숨졌다고 22일 보도했다.

루이지애나주 경찰에 따르면 당시 한 남성이 편의점에서 칼을 들고 소란을 일으킨다는 신고를 받고 라피엣 경찰이 출동했다고 밝혔다. 이들은 주차장에서 펠러린을 보고 추격했다. 이 과정에서 그를 향해 테이저건을 쏘았지만 효과가 없었다고 경찰은 설명했다. 펠러린이 칼을 든 채 또 다른 편의점에 들어가려 하자 경찰은 실탄을 쏘았다. 펠러린은 이후 인근 병원으로 이송됐으나 사망했다.

루이지애나주 경찰은 현재 이 사건을 조사 중이라고 밝혔다.

현지 인권단체들은 이번 사건에 대해 경찰의 과잉 진압이라고 비판하고 있다. 미국시민자유연합(ACLU)은 이 사건이 "흑인을 향한 끔찍하고 치명적인 경찰 폭력"이라며 남부빈곤법률센터(SPLC)와 함께 관련 조사를 촉구했다. 펠러린의 유족 측은 이 사건과 관련해 소송을 제기할 것이라고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr