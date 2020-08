제8호 태풍 바비, 26~27일 전국 영향…기상청 "매우 강한 비바람" 예고

26일 오후 제주 서쪽 해상

서해안으로 북상해 27일 서울 최근접

서해 중부 해상 거쳐 오후 북한 황해도 상륙



제주도·전라해안 최대 순간 풍속 144~216㎞

24일 제주부터 비 전국 확대 후 28일까지

제주·지리산 부근 최대 300㎜ 이상·제주산지 500㎜ 이상

[아시아경제 이현주 기자] 제8호 태풍 '바비(BAVI)'가 26일 오후 제주 해상을 지나 서해안을 지나면서 27일 서울에 가장 가깝게 위치할 것으로 전망된다. 태풍이 지나는 동안 우리나라는 태풍의 위험반원인 오른편에 들게 되면서 영향을 강하게 받겠다.

23일 오전 9시 현재 대만 8호 태풍 바비는 대만 타이베이 동북동쪽 약 280㎞ 부근 해상에서 시속 14㎞ 속도로 북동진하고 있다. 중심기압은 990h㎩, 강풍반경은 약 240㎞이며 태풍 중심의 최대풍속은 시속 86㎞다.

서서히 북상하고 있는 태풍은 해수면 온도 30도 내외로 평년 대비 1~2도 높은 우리나라 제주 남쪽바다를 느리게 통과하면서 세력이 급격히 강해질 것으로 예상된다. 앞서 발표된 경로에서 달라진 점은 태풍 북서쪽에 위치한 차고 건조한 공기가 약해지면서 북태평양고기압이 우리나라 쪽으로 더 크게 확장하고 있기 때문이다.

26일 오전 태풍은 중심기압 945h㎩, 강풍반경 330㎞, 최대풍속 시속 162㎞로 매우 강하게 제주 해역에 접근할 것으로 기상청은 내다보고 있다. 이에 따라 제주도, 전라해안을 중심으로 이날 밤부터 27일까지 최대 순간 풍속 144~216㎞가 예상되며 서쪽지역과 남해안에서도 강한 바람이 불 것으로 예상된다.

비는 24일 제주도를 시작으로 26일 남부지방 27일 새벽에 전국으로 확대돼 28일 오전까지 이어진다. 제주도와 지리산 부근은 최대 300㎜ 이상(제주산지 500㎜ 이상), 전라도 최대 150㎜의 매우 많은 비가 내리겠다. 그 밖의 전국에도 30~100㎜의 많은 비가 예상된다.

이번 태풍의 경로는 지난해 발생헸던 제13호 태풍 '링링(LINGLING)'과 유사한 경로다. 태풍은 제주 서쪽 해상에서 북상해 서쪽 남부 해상과 중부 해상을 거쳐 28일 오전 중국 하얼빈 남쪽 약 370㎞ 부근 육상에 위치할 것으로 전망된다. 태풍 우측의 북태평양고기압과 북서쪽에서 접근하는 건조한 공기의 크기가 유동적이어서 태풍의 이동경로가 다소 서쪽으로 치우칠 가능성도 있지만 우리나라 영향권에서 빗겨가지는 않을 전망이다.

김종석 기상청장은 이날 브리핑을 갖고 "최근 많은 비로 인한 수해 복구가 완료되지 않은 상태에서 일부 지역에 다시 매우 많은 비가 내릴 것으로 예상되면서 추가 피해가 없도록 각별한 대비가 필요하다"고 당부했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr