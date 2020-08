중진공, ‘2020 中企 수출바우처 매칭페어’ 개최

코로나19 확산에 따라 온라인 사전 매칭시스템 도입

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업진흥공단은 오는 9월 15일 개최하는 ‘2020년 수출바우처 매칭페어’에 참여할 중소벤처기업을 모집한다고 23일 밝혔다.

참여 신청은 24일부터 9월 2일까지 수출바우처 매칭페어 홈페이지에서 접수한다.

이번 행사는 수출바우처사업 수행기관의 수출지원 서비스를 홍보하고 참여기업과 수행기관 간 매칭애로 개선을 위해 개최된다. 박람회, 온·오프라인 콘퍼런스, 컨설팅, 우수사례 전시관 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

중진공은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방을 위해 웹과 앱을 적극 활용해 참여기업과 수행기관의 사전매칭을 진행한다. 또한, 대면접촉을 최소화한 전시공간 설계 및 사회적 거리두기 준수 등 방역을 최우선으로 행사를 진행한다.

박람회는 디자인개발, 홍보동영상, 컨설팅 등 서비스 분야별 110개 수행기관이 전시부스 형태로 참가해 회사의 서비스를 홍보한다. 참여기업은 원하는 분야를 선택하고 상담을 받을 수 있다.

특히 수출 관련 종합서비스 제공이 가능한 수행기관 5개사와 현지 시장 전문성을 갖춘 해외수행기관 10개사가 참여해 내수 기업 및 수출초보기업에 좋은 기회가 될 것으로 보인다.

이성희 중진공 글로벌성장본부장은 “코로나19가 지속됨에 따라 수출기업 애로해소를 위한 비대면 정책지원의 필요성이 높아지고 있다”며 “수출바우처사업을 통해 중소벤처기업의 해외 진출을 지원하고 성과를 만들어나가겠다”고 말했다.

