[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <처장급 임명(승진)> ▲건설본부 고속철도TF처장 정대호 ▲강원본부 재산지원처장 남희목

<부장급 임명(승진)> ▲안전본부 품질관리처 품질시험부장 김기철 ▲기획본부 기획조정실 철도시설안전합동혁신단 기술2부장 권순환 ▲해외사업본부 해외사업1처 동북아시아부장 황희정 ▲수도권본부 안전혁신처 신호통신개량TF부장 백영수 ▲수도권본부 수도권사업단 궤도PM부장 원주희 ▲영남본부 재산지원처 사업지원부장 정회헌 ▲강원본부 재산지원처 용지부장 박양배 ▲강원본부 중앙선사업단 궤도PM부장 이동호(이상 8월 24일자)

