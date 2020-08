"美 소형SUV 3대 중 1대는 '국내 생산' 트랙스·트레일블레이저"

한국GM서 생산후 수출하는 소형SUV, 상반기 美서 9만3538대 팔려

[아시아경제 김지희 기자] 한국GM이 국내에서 생산해 수출 중인 쉐보레 트랙스, 트레일블레이저 등 소형 스포츠유틸리티차량(SUV)들이 올 상반기 미국 시장에서 9만대 넘게 팔리며 시장을 이끌고 있다.

23일 한국GM에 따르면 따르면 트랙스와 앙코르, 트레일블레이저, 앙코르 GX 등 한국GM에서 만들어 수출하는 소형SUV 모델의 미국 내 상반기 판매량은 9만3538대를 기록했다. 이는 미국 시장 전체 소형SUV 판매(15개 소형SUV 기준)의 30%를 웃도는 수치로, 이 기간 미국 소형SUV 구매자 3명 중 1명은 한국GM의 제품을 구매했다는 의미다.

특히 쉐보레 트랙스는 2분기에만 2만2466대를 팔아 1분기에 이어 미국 소형SUV 시장 최다 판매 모델에 올랐다. 상반기 누적 판매는 5만708대로 대중 브랜드가 판매 중인 15종의 소형SUV 가운데 가장 높은 판매를 보였다. 쉐보레 트랙스와 섀시, 파워트레인을 공유하는 형제 모델 '뷰익 앙코르'는 같은 기간 2만4271대를 판매해 5위를 차지했다.

최근 미국 내 판매를 시작한 트레일블레이저와 형제 모델인 앙코르 GX도 좋은 반응을 얻고 있다. 2분기 본격 판매에 들어간 앙코르 GX는 상반기 1만1857대 팔렸고, 6월부터 판매에 돌입한 트레일블레이저도 6702대의 판매량을 기록했다. 특히 트레일블레이저는 최근 북미 자동차 관련 평가 기관인 ‘아이씨카(iSeeCars)’ 주관 ‘미국에서 가장 빠르게 판매된 차량’에도 선정됐다. 트레일블레이저는 대리점 입고 후 고객 인도 기간이 평균 19일로 조사됐다.

한국GM은 미국 내 트랙스의 인기 요인으로 정통 SUV 스타일과 경쾌한 퍼포먼스, 안전성 등을 꼽고 있다. 트랙스는 높은 전고와 고강성 차체 등 북미지역에서 선호하는 정통 SUV 스타일을 갖췄고, 차체 강성과 안전성을 동시에 확보하는 통합형 바디프레임에 더해 차체 곳곳에 고장력 강판이 적용됐다.

트레일블레이저는 다양한 라이프스타일을 고려한 세 가지 디자인과 넓은 실내공간, 퍼포먼스와 효율을 모두 충족시키는 신형 파워트레인 등이 강점이다.

한편 트레일블레이저와 트랙스는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 자동차 업계의 침체 속에서도 상반기 각각 5만4648대, 3만8777대의 수출실적을 기록했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr