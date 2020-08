'제2회 온라인 송파키즈 건강 엑스포' 개최

송파구, 코로나19 이기는 우리 아이, 올바른 식습관 등 48개 체험프로그램 온라인 공개

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 9월2일 오전 10시부터 유튜브 채널을 통해 ‘제2회 송파키즈 건강 엑스포’를 개최한다.

2019년 1회 축제에서 어린이 영양 관리와 성장 발육에 관한 전시물이 풍성하게 마련돼 참가자들로부터 긍정적인 평가를 받았다.

올해도 영유아들이 올바른 식습관을 바탕으로 건강하게 성장할 수 있도록 콘텐츠를 보강했다. 이를 통해 영유아 부모와 보육교사에게 어린이 건강관리에 관한 정확한 지식을 제공할 방침이다.

특히 온택트(Ontact) 방식 행사를 마련, 코로나19 감염 우려를 해소, 전국의 어린이집과 유치원까지 참여할 수 있도록 편의성을 높였다.

9월2일 오전 10시부터 유튜브채널 ‘송파구 어린이급식관리지원센터’를 통해 누구나 행사에 참여할 수 있다. 카카오톡 오픈 채팅방을 통해 실시간으로 영상과 체험활동을 공유하고 리뷰작성이 가능하다.

콘텐츠는 영유아 건강을 주제로 ▲식습관 ▲위생 ▲운동 ▲먹거리 ▲환경 ▲행복에 대한 6개 테마를 다룬 48개의 콘텐츠가 공개된다.

이번 축제를 위해 아워홈, 푸드머스, CJ프레시웨이 등 식품기업과 핑크퐁, 키즈캐슬, 깨비키즈, 지니키즈, 누리놀이, 오콘키즈, 엠펀치, LGUplus 아이들교실 등 영유아교육 기업에서 영상 콘텐츠를 공유한다.

부대 행사로 ▲제2회 송파키즈 건강 그림대회 ▲건강한 우리 아이, 행복 포착! 사진 콘테스트 ▲재미있는 건강놀이 공모전 ▲선생님과 함께 춤을! 영상 공모전 ▲코로나 STOP! 면역 쑥쑥 채소키우기 체험전도 개최한다. 공모와 심사도 온라인으로 진행되며 우수작은 작품집으로 편집돼 공개한다.

또 송파구에 새로운 도시브랜드 캐릭터인 ‘송송’ ‘파파’와 함께 부르는 ‘송파키즈 건강송’도 제작 배포돼 어린이들 흥미를 높일 계획이다.

박성수 송파구청장은 “우리 사회 보건복지 향상을 위해서 구성원 모두가 건강 문제에 관심을 가져야 한다”며 “특히 코로나19 사태와 같은 어려운 상황에서도 우리 아이들이 튼튼하고 행복하게 자랄 수 있게 앞으로도 다양한 정책을 이어가겠다”고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr