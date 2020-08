미국·브라질·멕시코·인도 순으로 사망자 많아

전 세계 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 사망자가 80만명을 넘어선 것으로 집계됐다.

22일 실시간 국제통계사이트 월드오미터에 따르면 이날 오후 8시 기준으로 전 세계 코로나19 사망자는 80만3784명이었다.

전 세계 코로나19 누적 사망자는 지난 6월 6일 40만명을 넘어선 바 있다. 세 달이 채 안 돼 사망자가 갑절로 불어난 셈이다.

사망자가 가장 많이 나온 국가는 미국으로, 총 17만9221명이었다. 이어 브라질, 멕시코, 인도 순이었다.

전 세계 코로나19 누적 확진자 수도 2300만명을 넘어섰으며 국가별로 미국이 가장 많고 이어 브라질, 인도, 러시아 등이 뒤를 이었다.

