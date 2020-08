CJ ENM측 '악의 꽃'-'미씽'-'서울촌놈' 제작 중단...'비숲2'-'청춘기록' 예정대로 방송(공식입장 전문)

[아시아경제 강혜수 기자] 코로나 19 확산세에 CJ ENM이 드라마와 예능, 음악방송의 변동을 공식 발표했다.

다만 tvN '비밀의 숲 2'와 '청춘기록'은 사전제작으로 이미 촬영을 마친 상태이므로 예정대로 방송될 것이라고 전했다.

안녕하세요. CJ ENM 커뮤니케이션1팀입니다.

코로나19가 급속하게 확산되고 있는 상황에서 CJ ENM 드라마와 예능 제작 변동에 대해 안내 말씀드립니다.

