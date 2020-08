통합당, 코로나19 기자간담회…"총력 방어체제에 野도 동참"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대응, 김종인 비대위원장 주재로 23일 기자간담회를 연다.

김은혜 통합당 대변인은 "코로나19 대유행 위기에 대응해 총력 방어체제에 돌입하는 취지"라며 이같이 밝혔다.

통합당은 23일 오후 국회 본청에서 김 비대위원장과 주호영 원내대표, 이종배 정책위의장, 강기윤 복지위 간사, 추경호 예결위 간사, 신상진 코로나19 대책 특위 위원장, 사무총장, 비서실장, 대변인 등이 참석한 가운데 기자간담회를 연다.

이날 간담회에서 통합당은 코로나 특위 발족과 함께 당 차원의 코로나19 대처방안을 제시한다는 방침이다. 김 대변인은 "국민의 생명과 안전이 걸린 나라의 비상한 사태엔 여야가 있을 수 없다는 각오"라며 "전염병에서 국민을 지켜내는 안보도 야당이 협력하고 함께 이뤄야 할 대상"이라고 말했다.

이어 "코로나 특위 발족과 더불어 당차원의 코로나19 대처 방안을 제시하고, 국민들의 안전을 지키기 위한 당차원의 실행 의지 그리고 법적 제도적 실행과제도 함께 논의할 것"이라고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr