코로나 재확산에…비대면 학습관리 강화

[아시아경제 김대섭 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산되고 있다. 등교 중단과 학원 휴강 등으로 대면 학습이 어려운 상황이다. 교육업계는 시간과 장소에 관계 없이 학습이 가능한 비대면(언택트) 환경 구축을 강화하고 있다.

22일 업계에 따르면 웅진씽크빅은 체계적 화상관리로 자기주도적 학습 습관을 만드는 '웅진스마트올투게더' 서비스를 선보였다. 코로나19로 인한 교육 환경의 급격한 변화에 따라 개발했다.

이 화상수업은 모둠학습, 자기주도학습, 일대일 코칭의 3단계 수업 커리큘럼으로 구성된다. 정규 교육과정을 이수한 웅진씽크빅 교사가 화상수업을 정기적으로 진행하며 학습 종료 후 학부모에게 학습 결과를 안내한다.

대교는 눈높이 브랜드를 통해 온라인 교사 '온쌤'을 모집한다. 언택트 시대를 맞아 온라인 학습의 수요를 충족시키고 비대면 학습 관리 전문교사를 확보하기 위한 목적이다. 정규 대학교 졸업 또는 학사 학위 소지자라면 누구나 지원할 수 있다.

온쌤은 온라인 화상관리 시스템을 통해 학습 관리를 전문적으로 담당한다. 대교는 올해 10월까지 계약하는 옴쌤에게 온라인 환경 기기를 지원할 방침이다. 또 온쌤 모집 기간에 계약하는 모든 온라인 교사는 38% 정률 수수료 제도를 적용 받고, 소정의 조건 충족시 40% 정률을 일괄 적용 받을 수 있다는 게 회사의 설명이다.

교원그룹은 스마트 빨간펜 교육 서비스를 통해 '레드펜 만점 습관' 2기를 모집한다. 레드펜 만점 습관은 미국의 자기계발 전문 작가인 제임스 클리어의 습관형성 이론을 기반으로 설계된 학습 습관 관리 시스템이다.

이 시스템은 습관 형성 주기와 학습 패턴을 분석해 일·주·월 단위로 반복학습이 진행된다. 학습 이력을 '습관 점수'로 환산해 목표 달성 시 적절한 보상으로 학습 동기를 자극한다. 또 일일 학습 후 스티커를 붙일 수 있는 습관 달력을 제공해 자기주도 학습 관리의 즐거움을 느끼게 된다.

스마트 빨간펜은 그룹에서 출간한 디지털 학습지다. 교원그룹이 앞서 레드펜 만점 습관 1기를 통해 조사한 결과에 따르면, 만점 습관 참여 학생 4명 중 3명의 학생이 성적이 향상됐다. 2기 참여자에게는 목표 습관 달성에 따라 인증서, 메달, 문화상품권이 지급된다. 학년별 최우수 회원에게는 최대 100만원의 장학금이 수여된다.

교원그룹 관계자는 "만점 습관은 체계적인 학습관리 이론에 근거해 코로나19로 학습 습관이 무너지는 것에 대한 학부모의 불안감을 해소한다"며 "포스트 코로나 시대에 우리 아이에게 필요한 자기주도 온라인 학습 역량을 강화시켜 줄 수 있다"고 말했다.

