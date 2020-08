정 총리 "특단 대책 필요…거리두기 2단계 전국확대 검토"

[아시아경제 김유리 기자] 정세균 국무총리는 22일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 차단을 위해 수도권에서 시행 중인 사회적 거리두기 2단계를 전국으로 확대하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

정 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 중앙재난안전대책본부 회의에서 "수도권의 코로나19 확산세가 진정되지 않는 가운데 전국 각지로 감염이 빠르게 퍼지고 있다"며 "수도권 일부 교회에서 비롯된 감염이 전국 여러 곳으로 확산되고 있고 깜깜이 감염사례도 증가해 확진자가 얼마나 더 늘지 예측하기도 쉽지 않다"고 말했다. 이어 "수도권 이외의 지역에서도 코로나19의 급속한 확산을 막기 위한 특단의 대책이 필요한 상황"이라고 강조했다.

그는 "이미 수도권과 부산 등에서 사회적 거리두기를 2단계로 격상했고 일부 지자체가 2단계에 준하는 방역 강화조치를 시행하고 있다. 그러나 정부는 지금과 같이 심각한 위기상황에서는 이것 만으로 충분치 않다고 판단했다"며 사회적 거리두기 2단계 전국 확대 검토 배경을 설명했다.

