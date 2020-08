[아시아경제 김유리 기자] 이탈리아의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 확진자 수가 1000명에 육박, 봉쇄 해제 이후 기준 최고치를 경신 중이다.

이탈리아 보건당국은 21일(현지시간) 코로나19 신규 확진자 수가 947명을 기록했다고 밝혔다. 이는 하루 992명이었던 지난 5월14일 이후 최대 규모다. 3월 초부터 2개월간 이어진 고강도 봉쇄 조치가 해제된 이후 기준으로도 가장 많은 수치다. 증가세 역시 17일 320명, 18일 403명, 19일 642명, 20일 845명으로 가파르다.

947명 중 주별로는 북부 롬바르디아주가 174명으로 가장 많았고 라치오 137명, 베네토 116명 등 순이었다.

누적 확진자 수는 25만7065명이며 사망자 수는 9명 늘어 3만5427명으로 조사됐다.

