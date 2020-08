[여름고민3대장] 피지왕의 확실한 모공 관리

‘주름 유발’ 넓어진 모공을 관리하는 아이템

아이소이, 이니스프리, 세럼카인드, 니들리, 바나브

[컬처&라이프부 김희영 기자] 꿉꿉하고 더운 날씨 탓에 얻게 된 다량의 땀과 과다한 피지 분비. 쉽게 개선될 것이란 생각에 방치하게 되면 꽉 막혀버린 모공 탓에 트러블이 생겨나고 모공의 넓이는 점점 늘어난다.

한 번 넓어진 모공을 작게 줄이기란 쉽지 않은 법. 특히 잘못 관리한 모공은 피부 주름을 발생시키고 육안으로도 확연히 드러나는 뽕뽕 뚫린 피부 구멍을 만들어낸다. 깐달걀 같은 피부를 희망하지만 존재감이 점점 커지는 모공 때문에 메이크업도 쉽게 무너지기 일쑤.

평소 깨끗한 모공 청소를 통한 철저한 관리가 필요한 때. 값비싼 시술 대신 화장품을 통해 현명한 피지 케어와 모공 관리를 함께 진행해보자. 늘어진 모공을 꽉 잡아주는 모공 부자들을 위한 만능 잇템들을 소개한다.

모공, 피지, 각질 3종을 한 번에 케어해주는 마스크팩

확장된 동굴 모공은 물론 늘어진 세로 모공까지 관리해주는 아이소이 비알 포어 타이트닝 마스크로 모공, 피지, 각질 3종을 한 번에 해결해보자. ‘모공 땜에 열받을 때’라고 적혀있는 패키지 속 글씨가 모공 부자들의 시선을 집중. 착한 성분으로 만들어진 제품답게 자극 없이 모공을 집중 케어해준다. 시원한 쿨링감은 물론 마스크팩의 에센스가 끈적임 없이 잘 흡수되고 피부 속 유수분 밸런스를 맞춰줘 트러블 걱정 없이 자주 사용하게 되는 아이템.

속 시원한 쾌감을 선사하는 모공 마스크

1회 사용만으로도 피지 98%를 제거하는 초강력 마스크 이니스프리 수퍼 화산송이 모공 마스크 2X. 그레이 톤의 제주 화산송이 마스크는 사용 후 속 시원한 모공 쾌감을 선사한다. 마스크 속 미세한 입자를 부드럽게 깨면서 발라주면 딥 클렌징이 가능한 제품. 특히 바르고 10분 후 미온수로 씻어내니 한층 밝고 맑아진 피부를 확인할 수 있었다. 피부 탄력 개선에도 효과 만점인 잇템.

늘어진 모공을 진정시켜주는 모공 전용 세럼!

비너스 여신도 사랑한 과일 ‘마르멜로’를 담은 세럼카인드 옐로멜로 드롭. 무겁지 않은 워터리한 사용감이 여러 번 덧발라도 부담 없이 사용 가능하다. 피지 분비가 활발한 지성 피부에 딱 맞는 제품이다. 바르는 즉시 생기 있고 촉촉한 피부로 만들어주며 더운 여름철 늘어진 모공을 진정시켜주는 모공 세럼.

트러블 케어 완벽 세트로 모공 타파!

울긋불긋 올라오는 피부 때문에 고민이라면 니들리 안티트러블 풀키트로 관리해보자. 패드, 패치, 앰플까지 모공 관리와 트러블에 탁월한 핵심 아이템이 알차게 들어있어 순서에 맞게 사용할 것. 모공에 쌓여있던 피지 때문에 관리도 전에 이미 올라온 트러블이 있다면 패드로 결을 정리해 준 후 진정 성분이 담겨있는 패치를 붙여주자. 마무리 단계에 앰플 사용은 필수. 빈틈없는 관리로 모공이 넓어지기 전 케어하는 습관을 기르자.

강력한 2개의 브러쉬로 모공 속을 시원하게 청소하기

손이 닿지 않은 모공 속 구석구석을 딥 클렌징 해주는 클렌징 디바이스 바나브 버블팝 클렌저. 부드럽지만 강력한 코어 브러쉬와 스핀 브러쉬 등 2개의 브러쉬로 더욱 깨끗한 세안이 가능하다. 또한 본체에 노멀 모드와 딥 클린 모드가 설정돼 데일리 세안은 물론 진한 메이크업을 지울 때도 확실한 케어를 진행할 수 있다. 너무 오래 사용하면 피부에 자극이 갈 수 있어 내장된 1분 타이머 기능을 활용해 피부 컨디션에 맞게 조절해 사용할 것.

김희영 기자(라이킷팀) hoo04430@asiae.co.kr