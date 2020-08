이혁제 전남도의원, 적극적인 수해 재정 지원 촉구

전남도교육청에 수해 지역 학생 철저한 피해조사·지원 당부

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 이혁제 전남도의회 예산결산 특별위원장은 최근 집중호우 피해를 입은 도내 나주, 담양, 곡성, 구례 등 8개 시·군에 전라남도와 전라남도교육청에 신속하고 실질적인 도움이 될 수 있는 재정 지원을 당부했다고 21일 밝혔다.

이들 지역은 정부의 특별재난지역으로 지정돼 재난지원금이 지급되겠지만, 생활터전을 잃은 수재민들에게는 기본적인 의식주를 해결하기에도 턱없이 부족한 금액이다.

더군다나, 현재 수해 복구가 한참 진행 중인 시점에 코로나19까지 전국적으로 확산해 자원봉사 지원조차도 여의치 않은 상황이어서 수재민들의 고충이 더욱 가중되고 있다.

이혁제 위원장은 “현재 수재민에게 임시주거시설, 구호 물품, 피해복구 등의 지원은 지속되고 있으나, 코로나19의 피해까지 겹쳐 좀 더 광범위하고 현실적인 대책이 필요하다”며 전남도에 “하루빨리 재난지원금이 수재민에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 신속한 행정 추진과 다방면의 재정지원을 확대해 줄 것”을 당부했다.

특히, 전남도교육청에는 “수해 피해 학생 조사를 철저히 해서 학생들의 학습 단절이 되지 않도록 교육교재, 원격 수업용 컴퓨터 등 지원 방안이 조속히 마련”될 수 있도록 강하게 촉구했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr