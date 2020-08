[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 한국도로공사 남해고속도로 부산방향 함안주유소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 모바일 주유 플랫폼 애플리케이션(앱·오윈)을 설치, 비대면 주유서비스를 제공하고 있다고 21일 밝혔다.

고객이 오윈 앱을 이용하면 주유 예약과 결재, 적립까지 한번에 가능하다. 주유소간 유가 비교 서비스도 받을 수 있다.

주유소 관계자는 "오윈 앱을 통한 설정으로 혼유 사고도 막고, 주유시간 단축에도 효과가 크다"면서 "언택트 시스템 구축으로 안심주유소 이미지를 더욱 제고할 수 있게 됐다"고 전했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr