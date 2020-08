[골프토픽] LPGA투어 "9월 기아클래식 취소"

[아시아경제 노우래 기자] ○…미국여자프로골프(LPGA)투어가 9월 기아클래식을 취소했다.

마이크 완 LPGA 커미셔너는 21일(한국시간) "올해 대회를 개최하려고 노력한 기아 측의 노력에 감사하다"면서 "내년에 아름다운 미국 캘리포니아주 칼스배드 아비아라골프장으로 돌아가기를 기대한다"고 발표했다. 기아클래식은 당초 3월 개최 예정이었다가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 9월24일로 연기됐고, 결국 올해 대회를 열지 못하게 됐다. 지난해는 하타오카 나사(일본)가 우승했다.

LPGA투어는 지난 2월 ISPS한다 호주여자오픈 이후 셧다운됐다가 지난달 31일 드라이브온챔피언십을 통해 5개월여 만에 재개했다. 이후 마라톤클래식과 스코티시여자오픈이 무관중으로 펼쳐졌다. 이날부터는 스코틀랜드 에어셔 로열트룬골프장에서 2020시즌 첫 메이저 AIG여자오픈(총상금 450만 달러)이 진행되고 있다. 에이미 올슨(미국)이 첫날 4언더파를 몰아쳐 선두를 달리고 있다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr