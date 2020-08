캠코, 소외계층 지원을 위한 배추모종 심기 봉사활동

김장배추 재배, 수확, 김장 봉사 후 경기북부 취약계층에 기부 예정

[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사) 서울서부지역본부는 21일 오후 희망키움 국유지(의정부 낙양동 소재)에서 소외계층 김장배추 지원을 위한 배추 및 무 2000포기 모종심기를 실시했다.

모종심기에는 의정부시자원봉사센터, 의정부시 송산3동 행정복지센터, NH농협 의정부시지부, 의정부농협 등 4개 유관기관 임직원들과 의정부시 장애인단체 봉사자 등도 함께 참여했다.

이번 활동은 지난 5일 캠코와 의정부시 유관기관들간 체결된 '지역사회 발전 및 코로나19 위기극복 지원을 위한 업무협약'의 후속조치다. 캠코는 김장배추를 재배 후 김장까지 실시해 연말 의정부 지역 사회적 취약계층에 기부할 계획이다.

김용훈 캠코 서울서부지역본부장은 “앞으로도 캠코는 지역주민과의 부단한 소통과 혁신에 기반한 적극행정으로 국민과 지역사회로부터 신뢰받는 금융공기업으로서 역할을 다 할 것”이라고 말했다.

