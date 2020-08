습한 날씨 속 피부 트러블 고민 날려줄 뷰티템들

[아시아경제 조유진 기자] 역대급 장마와 폭염이 반복되는 고온다습한 날씨로 피부 트러블 고민도 늘고 있다. 한여름 울긋불긋한 피부 트러블 극복을 위한 뷰티 아이템들을 소개한다.

AHC '프렌치 스파 그린 머드 클렌저'는 프랑스산 순도 100% 미네랄 그린 머드를 사용해 모공 속 노폐물까지 딥클렌징해주는 항균 클렌저다. 프랑스의 청정 화산지역인 오르베뉴 지역에서 생산되는 순도 100% 미네랄 그린 머드가 피지와 노폐물을 흡착해 강력한 세정력을 발휘한다.

클렌징 티슈, 클렌징 오일, 클렌징폼 등 여러 단계를 거칠 필요없이 1회 사용만으로도 자외선 차단제, 메이크업, 노폐물을 씻어낸다. AHC 독점 클렌징 기술인 ‘5중 미셀라 클렌징 공법’이 적용된 100% 식물 유래 세정 성분이 마이크로 미셀라 입자를 형성해 조밀하고 미세한 거품을 형성하며 피부 유해균을 99.9%까지 말끔하게 씻어내준다.

미네랄이 풍부해 머드 팩을 한 듯 촉촉하고 부드러운 마무리감을 선사하고 세라마이드, 아미노산, 콜라겐, 히알루론산등이 함유되어 클렌징과 동시에 피부 보호 및 진정에도 도움을 준다.

네오팜의 리얼베리어 ‘컨트롤-T 클렌징 폼’은 피부 속 과잉 피지를 딥클렌징해주는 저자극 약산성 세안제다. 젤 타입 제형으로 약산성 세안제 특유의 미끈거림 없이 산뜻하게 마무리되며, 수분 진정 성분을 함유해 세안 단계에서부터 트러블 고민을 해결해준다. 임상테스트를 통해 4주 사용 후 화이트헤드 53%, 블랙헤드 55%, 피부 피지량 32%, 유분 함유량 60% 감소 효과를 입증했다.

스킨알엑스랩의 ‘마데세라 크림 마일드 휩 클렌저’는 풍성하고 조밀한 거품이 모공 속 노폐물은 물론 자외선 차단제와 베이스 메이크업, 포인트 메이크업 잔여물까지 말끔하게 제거해준다. 울릉도 청정 해양 심층수가 함유돼 촉촉한 마무리감을 선사하며, 피부 지질과 유사한 구조의 수분보호막 기술이 적용돼 세안 시 수분을 빼앗겨 건조해진 피부 장벽을 강화하여 준다. 또한 천연 유래 발효 ‘세라마이드’ 복합체와 ‘마데카소사이드’가 외부 환경으로부터 지친 피부를 편안하게 진정시켜준다.

‘마데세라 크림 프레쉬 클리어링 앰플’은 피지 컨트롤에 효과적인 고추냉이뿌리 추출물과 티트리와 마데카소사이드 성분을 함유해 여드름성 피부의 스팟과 각질, 피지를 말끔히 케어해준다. 임상 테스트를 통해 4주간 사용 후 유분 함유량, 피지, 면포성 여드름 수 개선에 도움을 준다는 것을 입증했다. 맑고 가벼운 제형으로, 피부에 끈적임 없이 산뜻하게 흡수되어 오랫동안 촉촉함을 유지해준다.

닥터지의 ‘레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림’은 5-시카 콤플렉스, 베타글루칸, 카테킨 등 피부 진정에 뛰어난 자연 유래 성분이 함유돼 지친 피부를 편안하게 진정시켜준다. 촉촉한 젤 제형이 피부에 부족한 수분은 채워주면서 빠르게 흡수돼 산뜻한 사용감을 자랑한다. 또한 모공을 막지 않는 포뮬러로 여드름성 피부 사용 적합 테스트를 완료해 민감성 피부부터 여드름성 피부까지 모든 피부 타입이 사용할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr