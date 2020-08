21일 서울 광화문광장 주변 하늘에 먹구름이 잔뜩 몰려있다. 기상청은 서울을 비롯한 중부지방에 주말인 22일까지 제법 많은 양의 비가 내릴것이라고 예보했다./윤동주 기자 doso7@

