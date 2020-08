[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 시청에 전자출입명부 시스템을 도입해 운영한다.

시는 24일부터 시청을 출입하는 방문자가 스마트폰으로 암호화된 QR코드를 발급받아 출입구에 설치된 태블릿PC에 스캔한 후 인증과정을 거쳐 출입할 수 있게 한다고 21일 밝혔다.

전자출입명부는 방문객 관리를 효율화하고 만에 하나 청사 내 확진자가 발생했을 때 역학조사와 방역조치가 정확·신속하게 이뤄질 수 있게 할 목적으로 도입된다.

전자출입명부로 수집된 정보는 보건복지부 서버로 정송돼 역학조사 목적으로 활용되며 역학조사 외에 다른 목적으로는 누구도 열람할 수 없다.

또 4주 후에는 수집된 정보가 자동으로 폐기된다고 시는 강조한다.

시는 스마트폰을 사용하지 않는 방문자 또는 사용이 익숙하지 않은 방문자는 수기로 출입명부를 작성한 후 출입할 수 있는 여지도 남겼다.

