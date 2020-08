삼광글라스, ‘빛나는 100일 파티’ 이벤트

[아시아경제 문혜원 기자] 삼광글라스는 프리미엄 글라스 테이블웨어 ‘보에나’의 론칭 100일을 맞아 글라스락 공식몰에서 31일까지 ‘빛나는 100일 파티’ 이벤트를 실시한다고 21일 밝혔다.

행사 제품은 첫 론칭 제품인 ‘보에나 드 모네’ 누들볼, 플레이트, 컵류 등 단품을 비롯해 썸머 홈파티, 홈카페 연출 시 활용하기 좋은 다양한 세트 제품까지 총 16종이다. 최대 30%의 할인율을 적용해 2주간 판매된다.

행사 기간에 제품을 구매하는 고객 중 1명을 추첨해 120만원 상당의 임피리얼 팰리스 서울 듀플렉스 스위트룸 1박 숙박권을 증정한다. 보에나 제품을 10만원 이상 구매하는 고객에게는 ‘글라스락 24종 홈세트’를 선착순으로 증정한다. 이 외에도 제품을 구매하는 모든 소비자들에게 결제 금액의 5%를 추가로 적립해 주는 이벤트를 진행한다.

보에나 드 모네는 ‘특별한 날을 더욱 빛나게 해줄 프리미엄 글라스 테이블웨어’라는 브랜드 컨셉으로, ‘클로드 모네’의 걸작 ‘수련’에서 영감을 받아 다양한 조명에 반응해 독특한 빛의 색상을 극대화해 나타내는 입체적인 플리츠 디자인을 적용한 것이 특징이다.

