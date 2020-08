[특징주] LG전자, 실적개선 기대에 52주 신고가

[아시아경제 이민지 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 88,900 전일대비 4,000 등락률 +4.71% 거래량 1,187,882 전일가 84,900 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 R&D캠퍼스 연이틀 코로나 확진자 발생…건물 폐쇄LG전자, 중소기업 상생 강화 '협력사 기술자료 임치' 최다LG전자 "온택트 IFA2020, 미래비전 선보인다" close 가 실적개선 기대감에 52주 신고가를 새로썼다.

21일 오전 9시 26분 코스피시장에서 LG전자는 전 장보다 6.48% 오른 9만400원에 거래됐다. 이날 LG전자는 장 중 9만900원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다.

김동원 KB증권 연구원은 “전장부품 사업이 수주증가와 제품믹스 개선으로 내년 2분기부터 흑자전환이 예상된다”며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 비대면 홈 이코노미 확산이 가전, TV의 온라인 구매확대로 이어져 실적이 더 높아질 것으로 판단된다”고 말했다.

