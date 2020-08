[아시아경제 구은모 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 제넨바이오 제넨바이오 072520 | 코스닥 증권정보 현재가 3,265 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,250 2020.08.21 08:16 장시작전(20분지연) 관련기사 【증권가이슈】 오늘도 올랐다 테슬라! '수혜주'가 기다린다! 제넨바이오, 주가 3280원.. 전일대비 -0.15%제넨바이오, 주가 3390원.. 전일대비 -0.88% close 에 대해 공시번복을 이유로 불성실공시법인지정예고됐다고 21일 공시했다. 내용은 유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 철회다.

