[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교는 한국과학기술정보연구원과 14일 세종대 집현관 10층 대회의실에서 과학기술 및 학술 인프라 활용과 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 이번 협약을 통해 ▲빅데이터, 슈퍼컴퓨팅, 인공지능 분야 인재양성을 위한 멘토링, 인턴십, 공동 교과과정 개발 ▲학술정보, 슈퍼컴퓨팅 인프라 활용과 연구 ▲계산과학 융합 플랫폼 등 융복합 인프라 공동 활용을 위한 연구인력과 학술정보 교류 등을 함께 추진한다.

