[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 류준열이 화보로 근황을 전했다.

20일 잡지 '데이즈드'는 류준열과 함께한 2020년 9월호 커버스토리를 공개했다.

또 류준열이 촬영 중인 최동훈 감독의 신작 '외계인'(가제)에 대해서도 언급했다

그는 촬영 후 이어진 인터뷰에서 영화 '외계인'에 대해 "영화 자체는 다소 희한하고, 독특하면서도 재미있는 작품이다. 관객분들이 분명 즐거워하실 거라고 믿는다"며 "익숙함 가운데서도 신비로운 요소가 살아 있는 재미있고 편하게 볼 수 있는 영화가 될 것이다"고 말했다.

또 "요즘에는 장르 구분이 딱히 없다. 액션, 코믹, 스릴러, 멜로 다 섞여 있다"며 "하나의 장르로 한정 지을 수 없는 흥미로운 영화다"고 덧붙였다.

