[아시아경제 문제원 기자] 미국의 실직자 수가 다시 100만명대로 늘어났다.

미국 노동부는 20일(현지시간) 지난주(8월 9일∼15일) 신규 실업수당 청구건수가 110만6000건으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 지난주 96만3000건 대비 14만3000건 증가한 숫자다.

지난주 21주만에 처음 100만건 미만을 기록해 고용회복의 청신호를 밝힌 지 한 주 만에 다시 큰 폭의 증가폭을 보였다.

블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치 92만건을 18만건 웃돌아 시장의 예상도 뒤엎었다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr