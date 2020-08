트럼프 "한국, 코로나19 재확산 문제 해결할 수 있을 것"

[아시아경제 문제원 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 한국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 사태를 언급하면서 "한국이 그 문제를 해결할 수 있을 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 언론 브리핑에서 연방정부가 코로나19를 물리치기 위해 전권을 활용한 결과 지난주 신규 확진자가 크게 줄었고, 전체 사망자 중 44세 이하 비중은 2.7%에 불과하다고 자화자찬했다.

그는 이어 한국을 거론한 뒤 "한국이 잘하고 있는 것을 봐왔다"며 "직전에 큰 발병(very big breakout)이 있었다. 그러나 그들은 그 문제를 해결할 수 있을 것"이라고 말했다.

한국은 지난 14일부터 확진자 숫자가 세자릿수로 늘면서 최근 일주일간 확진자가 1500명을 넘어섰다. 19일 297명, 20일 288명이 확진판정을 받는 등 확산 속도도 빨라지고 있다.

트럼프 대통령은 이전에도 코로나19 대응과 관련해 한국을 모범사례로 언급한 바 있다. 그는 미국의 검사 수가 한국보다 훨씬 많다고 말하거나, 한국의 사망자 통계에 의문을 제기하는 등 한국을 인용해 미국의 대응이 성공적이라는 식으로 주장했다.

