'건강 이상설' 아베 총리, 정권 주요 인사 잇따라 면담

[아시아경제 문제원 기자] 최근 '건강 이상' 의혹이 일었던 아베 신조 일본 총리가 정권 주요 인사를 잇달아 면담하며 '몸 상태가 괜찮다'는 메시지를 보냈다.

다만 아베 총리가 병원에서 받았다는 재검사 결과 등은 공개되지 않아 건강 이상설은 사그라지지 않는 분위기다.

20일 교도통신과 NHK에 따르면 아베 총리는 이날 총리관저에서 기시다 후미오 집권 자민당 정조회장, 가지야마 히로시 경제산업상과 잇따라 면담했다.

기시다 정조회장이 "아무쪼록 몸조심하면 좋겠다. 다들 가능하면 천천히 휴양해야 한다고 말하고 있다"고 전하자, 아베 총리는 "고맙다. 몸 상태는 괜찮다"고 답했다.

기시다 정조회장은 면담 뒤 기자들과 만나 "대화는 평소와 비슷했지만, 피로가 쌓였을 것이라고 생각한다"고 전했다.

가지야마 경제산업상은 아베 총리의 상태에 대해 "건강해 보였다. 이야기도 잘했다"고 말했다.

아베 총리의 건강 이상설은 최근 일본의 한 주간지가 아베 총리가 피를 토했다고 보도하면서 확산했다.

아베 총리는 지난 17일 게이오대 병원을 찾아 7시간 가량 머물기도 했다. 병원 관계자는 아베 총리가 올해 6월에 받은 건강검진의 추가 검사를 받았다고 설명했다.

아베 총리가 받은 검사와 결과는 알려지지 않았다.

제1야당인 입헌민주당은 아베 총리의 건강 이상설이 일자 총리의 몸 상태는 국민에게 직접 설명해야 한다며 다음달 열릴 중의원 예산위원회 집중 심의에 출석하라고 요구했다.

