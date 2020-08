대구시, 코로나19 의료진에 도시락 … 유튜버'소프' 요리 영상 공개

시민 홍보단과 콜라보 형식 제작 전 과정 영상에 담아

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태의 최전방에서 헌신한 지역 의료진을 위해 도시락을 만들고 전달하는 과정을 담은 유튜브 영상을 21일 공개한다.

20일 대구시에 따르면 이번 영상 제작에는 쿡방(요리방송)으로 유명한 유튜버 '소프'(SOF)와 시민영상홍보단 '유꿈'(Udream)이 참여했다. 영상은 대구시 공식 유튜버 채널 '컬러풀대구TV'에서 만나볼 수 있다.

영상에서는 도시락 제작 과정의 재미있는 에피소드를 소개하고, 후반부에는 성악을 전공한 '유꿈' 팀의 멤버와 친구들이 '힘내요 대구송'(박요한 작사·곡)을 함께 노래하며 시청자들에게 잔잔한 감동을 선사한다.

권기동 대구시 홍보브랜드담당관은 "100만 유튜버들과 시민홍보단이 함께한 영상들이 코로나19로 손상된 도시이미지를 회복하고 시민들의 자존심을 되찾는데 도움이 될 것으로 기대한다"면서 "앞으로도 온택트(Online + Contact) 문화를 반영한 다양한 뉴미디어 홍보를 통해 대구 알리기를 지속적으로 발전시켜 나갈 "이라고 전했다.

한편 대구시는 인기 유튜버들과 함께 다양한 콘텐츠로 대구 홍보를 위한 영상을 제작하고 있다. 영상제작에 참여한 유튜버는 21일 공개하는 소프(104만)를 비롯해 나도(227만), 홍사운드(166만), 삼대장(84만), 더스쿱(60만) 등이다. 유튜브 기획사 중 하나인 'CJ E&M DIA TV' 소속 CJ ENM DIA TV 파트너 크리에이터들이 올해 초 코로나19로 큰 어려움을 겪었던 대구와 함께 하고자 힘을 보탠 것이다.

함께 참여한 시민영상홍보단은 영상물을 통한 대구 홍보 및 지역의 우수 크리에이터 양성 등을 위해 대구시와 (재)대구디지털산업진흥원이 공동으로 운영하고 있으며, 올해 총 10개 팀이 선발돼 활동하고 있다.

