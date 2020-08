"방역 잘못 책임, 교회·보수에 뒤집어 씌우지 말라"

[아시아경제 김혜민 기자] 전광훈 목사가 주도한 '광복절 집회'에 참석한 김진태 전 미래통합당 의원이 20일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사에서 음성 판정을 받았다고 밝혔다.

김 전 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "코로나19 검사 결과 음성이 나왔다"며 문자메시지를 공개했다.

그는 같은 집회에 참석한 차명진 전 의원이 코로나19에 감염된 사실이 확인되면서 전날 검사를 받았다. 그는 "특히 정부여당에서 그동안 걱정해주셔서 고맙다"며 "이젠 집회 참가자들 그만 따라다니며 걱정해달라"고 썼다.

김 전 의원은 "대신 민노총이나, 해운대해수욕장 인파들이나 콩나물시루 전철부터 챙겨주길 바란다"며 "방역 잘못한 책임을 애먼 교회나 보수시민들에게 뒤집어 씌울 생각은 하지말라"고 날을 세웠다.

