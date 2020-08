소진공, 비대면으로 코로나 피해 소상공인 경영 애로 청취

20일, 7개 협·단체 및 연구기관 참여 ‘비대면 간담회’ 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 소상공인시장진흥공단은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 따른 소상공인의 경영애로를 해소하기 위해 비대면 간담회를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 간담회는 ‘납세 및 세정지원 관련 소상공인 애로사항 발굴’을 주제로 진행된다. 최근 재유행하고 있는 코로나19 감염 확산을 사전 예방하기 위해 ▲한국외식업중앙회 ▲대한미용사회중앙회 ▲대한숙박업중앙회 ▲전국편의점가맹점협회 ▲한국외식산업협회 ▲한국조세제정연구원 ▲한국외식산업정책학회 등 7개 소상공인 협·단체 및 연구기관으로부터 접수받은 애로사항과 기타 건의사항을 유선으로 청취할 예정이다.

특히 코로나19로 매출에 큰 타격을 입은 소상공인의 세정지원 방안에 대한 애로사항이 다수 건의될 것으로 예상된다.

조봉환 소진공 이사장은 “올 연초부터 지속된 코로나19와 여름 내내 발생한 집중호우로 소상공인의 경영 어려움이 무척 크다”며 “매출 하락으로 큰 어려움을 겪는 소상공인의 가장 큰 애로사항인 세정지원 등 다양한 청취 내용을 관계부처에 적극 건의해 적시에 해소될 수 있도록 지속 노력하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr