교보생명, 집중호우 피해 지원 모금 성금 2억 전달

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 집중호우 피해지원을 위한 임직원 성금 모금운동으로 모은 2억원을 희망브리지 전국재해구호협회에 기탁했다고 20일 밝혔다.

교보생명은 역대 최장 장마로 인한 피해 복구를 돕기 위해 지난 12일부터 1주일간 성금 모금운동을 펼쳐, 신창재 회장을 비롯한임직원들이 참여했다.

이 성금은 특별재난지역의 이재민을 위한 구호품 지원과 피해 지역 재건사업에 쓰일 예정이다.

교보생명 관계자는 "임직원들의 작은 온정이 집중호우 피해로 고통을 겪고 있는 이들에게 전해져 이재민들이 아픔을 이겨내고 삶의 희망을 되찾는데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

한편 교보생명은 집중호우로 피해를 입은 고객을 위해 보험료 납입유예, 대출원리금 상환유예 등을 지원한다. 집중호우 피해 고객에 6개월간 보험료 납입을 유예하고 보험계약대출을 받은 고객에게 대출원리금 상환기일을 6개월간 연장하고 월복리이자를 감면해 주기로 했다. 일반대출의 경우 6개월간 원리금과 이자 납입을 유예하기로 했다.

또 집중호우 피해로 인해 고객이 보험금을 청구하는 경우 보험금 접수·지급 프로세스를 간소화해 신속하게 보험금을 지급한다는 방침이다.

