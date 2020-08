안철수 “與, 야당과 연계 코로나 확산 ‘물타기’…참으로 졸렬”

靑·정부 향해 “책임에서 벗어날 수 없다”

“與, 좌표 찍어 선동해도 변명의 여지 없어”

광복회장 논란에 대해 “靑·與 어떤 생각인가”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 20일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산과 관련해 “사태의 원인을 특정인과 야당을 연계시켜 코로나19 확산과 정책실패의 책임을 함께 물 타기하고 떠넘기려는 여당의 태도는 참으로 졸렬하다”고 비판했다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “서로에게 책임을 떠넘기려는 자세는 누구도 국민의 공감을 받기 어렵다”며 “광화문 집회가 개인과 특정 집단 차원의 문제였다면 코로나19 대응에 있어서 청와대와 정부의 안일함 역시 책임과 비판에서 벗어날 수 없다”며 이같이 말했다.

그는 “문재인 대통령은 지난 7월20일 섣불리 종식 이야기를 했고, 정부는 8월 초 일부 병원에 코로나19 전용 병상을 대폭 감축하도록 하고, 몇몇 감염병 전문병원의 지정도 취소했다”며 “소비 진작 한다고 새 임시공휴일을 지정해 연휴를 만들고, 외식, 공연 쿠폰을 뿌렸다”고 지적했다.

이어 “이것은 한마디로 더 이상의 코로나19 대유행은 없을 테니 예전으로 돌아가라는 말 아니겠느냐”며 “전문가들이 2차 대유행을 거듭 경고했음에도 불구하고 대통령과 정부는 치적 홍보에 급급하여 코로나19 앞에 의료진과 국민들을 무장해제 시킨 것”이라고 덧붙였다.

안 대표는 “아무리 대통령이 남 탓으로 돌리고, 여당 원내대표가 분노의 양념을 퍼부을 좌표를 찍어서 선동해도, 청와대와 정부의 무능함과 무책임은 변명의 여지가 없다”고 꼬집었다.

안 대표는 김원웅 광복회장의 '친일 청산' 광복절 기념사 논란에 대해 “청와대와 여당은 광복회장 발언에 어떤 생각을 갖고 있느냐”며 “선동과 편 가르기로, 분열과 갈등으로 권력을 유지하는 사람들은 역사를 입에 담고 민주주의를 내세울 자격이 없다”고 밝혔다.

안 대표는 “(문 대통령은) 왜 넉 달 만에 지지율이 반토막 났는지 냉정히 돌아보고, 하루속히 전면 개각과 청와대 개편을 포함한 국정쇄신 방안을 내놓기 바란다”며 “내 생각만 고집하지 말고 국민의 다양한 생각을 존중하며 절충점을 찾고 야당에 손을 내밀어 협치를 실천할 때, 문제해결의 열쇠가 보일 것이다. 그렇지 못한다면 머지않아 대통령의 리더십이 안 보인다는 지적과 함께 레임덕이 정권의 문턱을 넘고 말 것”이라고 말했다.

