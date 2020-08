SK텔레콤, DGB대구은행과 업계 최초 '양자보안 모바일뱅킹'

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 DGB대구은행과 손잡고 업계 최초로 5G 양자보안 기술을 적용한 모바일 뱅킹 서비스를 선보인다.

20일 SK텔레콤에 따르면 다음 달 중순 공개되는 양자보안 모바일 뱅킹 서비스는 세계 최초 양자보안 스마트폰인 '갤럭시 A 퀀텀' 이용자만 사용할 수 있다. DGB대구은행의 'IM뱅크' 애플리케이션에서 디지털 OTP로 계좌 이체를 하거나, 비대면 가입 및 계좌 개설 시 신분증 인증 절차를 거칠 때 보다 안전하게 개인 정보를 보호할 수 있도록 한 것이 특징이다.

이는 갤럭시 A 퀀텀에 탑재된 SK텔레콤의 양자난수생성(QRNG) 칩셋이 예측 불가능한 순수 난수를 형성하고, 이를 기반으로 DGB대구은행과 금융결제원 서버에 전송되는 디지털OTP번호와 신분증 인증 번호를 암호화함으로써 보안성을 향상시키는 원리다.

양사는 5G 스마트폰에서 양자보안 기반 금융 서비스를 구현한다는 목표로 공동 개발을 완료했다. 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 비대면 금융 서비스 이용이 늘면서 개인정보 보안의 중요성은 더 커지는 상황이다. DGB대구은행의 비대면 가입 고객 수는 지난해 대비 약 2배 늘어난 것으로 파악된다.

SK텔레콤은 금융 업계에서 개인정보 보안이 점차 중요한 화두가 될 것으로 내다보고, 여러 기업과 협력해 양자보안 기술을 금융 서비스에 확대 적용하기로 했다. 특히 양자보안 산업의 생태계를 금융 영역으로 확장해 '테크핀(TechFin, 기술+금융 합성어)' 시장을 선도하겠다는 목표다.

한명진 SK텔레콤 MNO마케팅그룹장은 "지난 5월 세계 최초 양자보안 스마트폰을 출시한 이후 판매량 호조세를 이어가고 있으며 다양한 서비스에 양자보안을 확대 적용하고 있다"며 "세계 최고 수준의 양자보안 기술을 금융, 사물인터넷(IoT) 등 여러 분야에 융합할 것"이라고 말했다.

