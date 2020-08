이희준 "이혜정, 결혼 3주 전 연락두절... 이유 모르지만 사과했어"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 배우 이희준이 아내 이혜정과 결혼 3주 전 연락이 끊겼다고 밝혔다.

19일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에서는 '늦망주' 특집으로 이희준과 나문희, 최원영, 개그우먼 이수지가 출연했다.

이날 방송에서 이희준은 "내가 출연했던 영화 '화차'의 내용처럼 결혼 3주 전 아내가 갑자기 잠수를 탔다"라고 운을 뗐다.

이희준은 "너무 놀랐는데 그런 경우가 종종 있다더라"라며 "이혜정이 결혼을 앞두고 우울감을 느끼는 메리지 블루(marriage blue)에 빠졌다"라고 말했다.

이어 "결혼하면 인생이 끝나는 것 같다고 하며 갑자기 전화를 안 받고 사라졌다. '오빠가 나를 사랑하지 않는 것 같다'라고 하더라"라며 "전혀 예상하지 못한 상황이라 여기저기 아내를 찾으러 다녔다"라고 회상했다.

그러면서 "일주일 만에 한강으로 나오라고 연락이 와서 갔는데 자기 차에 타라고 하더라. 차에 타서 뭘 잘못했는지 이유도 모르겠는데 사과하고 '잘못했다', '집에 가자', '사랑한다'라고 말했다"라며 "지금도 이해가 잘 안 간다. 요즘 이 얘기를 하면 '내가 그랬어?'라고 하더라. 그때 그런 호르몬이 나왔다 보다"라고 말했다.

이에 김구라는 "아내 분도 기억이 생생한데 멋쩍어서 민망하니까 모른 척하는 것일 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

또한 이희준은 설거지를 하다 이혜정의 말에 눈물을 흘린 일화도 공개했다.

그는 "아내가 육아에 지쳐있길래 내가 설거지를 했는데 설거지 소리가 시끄러웠나 보다. 아내가 '깨우려고 작정했어?'라고 하는데 그게 너무 서러웠다"라고 말했다.

그러면서 "마당에 나가서 서 있는데 이게 내가 꿈꾸던 42살인가 싶어서 눈물이 났다"라며 "다시 들어왔는데 아내가 미안하다며 사과하더라"라고 덧붙였다.

앞서 이희준과 이혜정은 지난 2016년 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr