재경남원향우회, 고향 수재민 돕기 나서

성금품 1억80만 원 기탁

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 재경남원향우회가 집중호우로 삶의 터전을 잃은 수재민을 돕기 위해 성금품을 기탁하며 고향 돕기에 나섰다.

19일 시는 전북 남원을 잘사는 고향으로 만들기 위해 고향 발전에 기여하는 재경남원향우회 이광연 회장 외 1000여 명의 회원들이 남원을 방문했다고 밝혔다.

이들은 고향 수재민을 위해 성금품 1억80만 원을 모아 금지면에 1765만 원, 주생면에 410만 원, 대강면에 300만 원을 지정 기탁하고, 나머지 6300만 원과 백미, 계란 등 1300만 원 상당의 물품은 남원시에 기탁할 예정이다.

향우회원들은 “뉴스를 통해 호우피해를 입은 고향소식을 듣고 걱정이 돼 조금이라도 도움이 되고자 십시일반 뜻을 모았다”면서 “피해가 큰 지역에 직접 도움이 되고자 성금과 물품을 함께 들고 왔다”고 말했다.

또 이광연 회장은 “지금은 비록 고향을 떠나 있지만, 어린 시절을 보냈던 남원에 대한 추억이 항상 머릿속에 남아있어 고향을 잊은 적이 한 번도 없다”며 “전달된 성금과 물품들이 수해로 삶의 터전을 잃은 수재민들에게 조금이나마 힘이 되었으면 한다”고 전했다.

이환주 남원시장은 “모두가 어려운 이시기에 선뜻 성금품을 기탁해 준 향우회원들에게 깊은 감사와 함께 수해로 실의에 빠져 있는 수재민들에게 큰 힘이 될 것이다”며 “침수피해로 생활의 어려움을 겪고 있는 시민들이 하루 빨리 일상으로 복귀할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

