필로시스헬스케어, 외국인 2628주 순매수… 주가 29.94%

필로시스헬스케어가 최근 한달 중 2일 동안 검색 상위 종목에 랭킹되었다.

필로시스헬스케어는 19일 오후 7시 40분 현재 전일보다 29.94% 오른 2235원에 거래되고 있다. 이는 지난 7월 31일 대비 76.68% 상승한 수준이다. 필로시스헬스케어는 디지털 셋톱박스 전문 제조기업으로 알려져 있다.



오늘 외국인은 2628주 순매수 하는 것으로 잠정 집계되고 있다. 최근 5일 동안 개인은 7만 2894주 순매수 했고 외국인은 5만 2699주 순매도 했다.

지난 8월 18일 필로시스헬스케어는 '관계사 국내 최초 검체채취키트 FDA 허가 '上''이라며 시장에서 이슈가 되었었다.

